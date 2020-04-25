"РИА Новости": российские военные поразили блиндаж ВСУ под Соледаром

Отмечается. что в этом месте периодически прятался личный состав ВСУ во время работы беспилотников и артиллерии.

Вооруженные силы России поразили блиндаж украинских войск под Соледаром. Об этом сообщает "РИА Новости", в распоряжении которого оказалось видео боевых действий.

На опубликованных кадрах FPV-дрон наносит огневой удар по блиндажу войск противника. Его нашла разведка 200-й бригады ВС РФ рядом с наблюдательным пунктом украинских войск. Отмечается. что в этом месте периодически прятался личный состав ВСУ во время работы беспилотников и артиллерии.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска заняли два опорных пункта на Купянском направлении.

Видео: Telegram / РИА Новости