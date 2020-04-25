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"РИА Новости": российские военные поразили блиндаж ВСУ под Соледаром

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Отмечается. что в этом месте периодически прятался личный состав ВСУ во время работы беспилотников и артиллерии.

Вооруженные силы России поразили блиндаж украинских войск под Соледаром. Об этом сообщает "РИА Новости", в распоряжении которого оказалось видео боевых действий.

На опубликованных кадрах FPV-дрон наносит огневой удар по блиндажу войск противника. Его нашла разведка 200-й бригады ВС РФ рядом с наблюдательным пунктом украинских войск. Отмечается. что в этом месте периодически прятался личный состав ВСУ во время работы беспилотников и артиллерии.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска заняли два опорных пункта на Купянском направлении.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: блиндаж, вооруженные силы россии, вооруженные силы украины, риа новости, соледар
Категории: Лента новостей, Новости России,

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