Минобороны: российские войска заняли два опорных пункта на Купянском направлении

В ходе наступательных действий подразделения группировки "Запад" уничтожили около 30 военнослужащих противника.

Вооруженные силы России заняли два опорных пункта на Купянском направлении. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки "Запад" Ярослав Якимкин.

В ходе наступательных действий подразделения группировки уничтожили около 30 военнослужащих противника. Кроме того, российские войска отразили четыре контратаки украинских войск, общие потери которых составили до трех взводов, 2 танка, 1 минометный расчет и две ББМ "Козак".

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы танка Т-80БВМ.

Видео: Минобороны России