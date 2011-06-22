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Минобороны: российские войска заняли два опорных пункта на Купянском направлении

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В ходе наступательных действий подразделения группировки "Запад" уничтожили около 30 военнослужащих противника.

Вооруженные силы России заняли два опорных пункта на Купянском направлении. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки "Запад" Ярослав Якимкин.

В ходе наступательных действий подразделения группировки уничтожили около 30 военнослужащих противника. Кроме того, российские войска отразили четыре контратаки украинских войск, общие потери которых составили до трех взводов, 2 танка, 1 минометный расчет и две ББМ "Козак".

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы танка Т-80БВМ.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, купянское направление, минобороны россии, опорные пункты
Категории: Лента новостей, Новости России,

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