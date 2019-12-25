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Число пострадавших от укусов клещей в Ленобласти выросло
Сегодня, 18:22
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smirenny

Число пострадавших от укусов клещей в Ленобласти выросло

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Территорию у нескольких сельских поселений не обработали от клещей.

Роспотребнадзор заинтересовался ростом числа обращений горожан в больницы из-за укусов клещей, сообщили в пресс-службе прокуратуры области. 

Во время проверки выяснилось, что на территории кладбищ у Заклинского, Серебрянского и Оредежского сельских поселений не обработали территорию от клещей. Прокуратура направила главам администраций поселений представление об устранении выявленных нарушений законодательства.

Напомним, что с 11 по 17 мая в больницы обратились 584 человека по поводу присасывания клещей, сообщили в Роспотребнадзоре. 

Ранее мы писали, что Роспотребнадзор объявил самые опасные районы Ленобласти по укусам клещей. В список вошли следующие районы: Гатчинский, Волховский, Всеволожский, Тосненский, Киришский, Сланцевский, Лужский, Тихвинский и Подпорожский.

Фото: Pixabay 

Теги: клещи, укусы клещей
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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