Трое человек госпитализированы в тяжелом состоянии.

Число пострадавших из-за утечки газа в Индии достигло 20. Об этом сообщили журналисты из местного издания Hindustan Times. В СМИ отметили, что трагедия произошла на территории молочного комбината в южно-восточном штате Андхра-Прадеш. В местную больницу госпитализировано 20 рабочих, среди которых 14 человек - женского пола. Трое человек находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, что утечка газа на предприятии произошла около 17 часов вечера по местному времени (около 20:30 по московскому времени). Эксперты предполагают, что инцидент произошел из-за проведения сварочных работ. Они привели к разгерметизации резервуаров с аммиаком.

Ранее в мае 2020 года в том же штате Андхра-Прадеш произошла утечка ядовитого газа. Пострадал завод южнокорейской компании LG Polymers вблизи города Вишакхапатнама. В трагедии погибли 12 человек.

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Видео: YouTube / Sakshi Post