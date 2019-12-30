Число погибших в результате землетрясения в Турции возросло

Страшное событие произошло пятничным вечером на востоке страны.

По сообщению ТАСС, количество погибших в результате мощного землетрясения в Турции достигло 29 человек. Пострадало порядка 1,4 тысяч человек,спасатели смогли освободить из под завалов разрушенных зданий более 40 человек.

Отметим, что вечером 24 января Управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции заявило о землетрясении на востоке страны. Магнитуда землетрясения составила 6,8, а подземные толчки ощущались не только во многих регионах Турции, но также в Израиле, Ираке и Сирии.

Ранее мы сообщали о том, что Кипр блокирует введение антироссийских санкций Евросоюза.

Видео: YouTube / The Telegraph