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Число погибших при землетрясении в Тибете выросло до 53 человек

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Более 1,5 тысячи спасателей направили для ведения поисково-спасательных работ.

Число погибших при землетрясении в Тибете выросло до 53 человек. Об этом сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на оперативный штаб Тибетского автономного района КНР.

Инцидент произошел 7 января на территории уезда Тингри округа Шигадзе. Очаг залегал на глубине 10 километров. Более тысячи построек разрушены. Еще 62 человека получили травмы. Более 1,5 тысячи спасателей направили для ведения поисково-спасательных работ.

Ранее мы сообщали, что в Крыму на трассе столкнулись 19 машин из-за непогоды.

Видео: YouTube / Al Jazeera English

Теги: жертвы, землетрясение, китай, тибет
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Происшествия,

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