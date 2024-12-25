Более 1,5 тысячи спасателей направили для ведения поисково-спасательных работ.

Число погибших при землетрясении в Тибете выросло до 53 человек. Об этом сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на оперативный штаб Тибетского автономного района КНР.

Инцидент произошел 7 января на территории уезда Тингри округа Шигадзе. Очаг залегал на глубине 10 километров. Более тысячи построек разрушены. Еще 62 человека получили травмы. Более 1,5 тысячи спасателей направили для ведения поисково-спасательных работ.

Ранее мы сообщали, что в Крыму на трассе столкнулись 19 машин из-за непогоды.

Видео: YouTube / Al Jazeera English