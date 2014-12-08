  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:12
110
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Число погибших при взрыве в ТЦ в Ереване достигло шести человек

0 0

В настоящее время продолжаются поисковые и спасательные работы.

Число погибших при взрыве в торговом центре "Сурмалу" в Ереване достигло шести человек. Об этом сообщает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу МЧС Армении.

Спасатели достали из под завалов ТЦ тело шестого погибшего. Его личность пока не установлена. В настоящее время продолжаются поисковые и спасательные работы. Официальная причина инцидента пока не называется.

Ранее мы сообщали, что в Ереване в торговом центре прогремел взрыв.

Видео: Telegram / Sputnik Армения

Теги: взрыв, ереван, погибшие, торговый центр
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии