Число погибших при взрыве в ТЦ в Ереване достигло шести человек

В настоящее время продолжаются поисковые и спасательные работы.

Число погибших при взрыве в торговом центре "Сурмалу" в Ереване достигло шести человек. Об этом сообщает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу МЧС Армении.

Спасатели достали из под завалов ТЦ тело шестого погибшего. Его личность пока не установлена. В настоящее время продолжаются поисковые и спасательные работы. Официальная причина инцидента пока не называется.

Ранее мы сообщали, что в Ереване в торговом центре прогремел взрыв.

Видео: Telegram / Sputnik Армения