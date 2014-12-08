Число погибших при взрыве в ТЦ в Ереване достигло шести человек

Число погибших при взрыве в торговом центре "Сурмалу" в Ереване достигло шести человек. Об этом сообщает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу МЧС Армении.
Спасатели достали из под завалов ТЦ тело шестого погибшего. Его личность пока не установлена. В настоящее время продолжаются поисковые и спасательные работы. Официальная причина инцидента пока не называется.
Ранее мы сообщали, что в Ереване в торговом центре прогремел взрыв.
Видео: Telegram / Sputnik Армения
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