Пострадало не менее 60 местных жителей.

Число погибших при стрельбе в Бейруте возросло до шести. Об этом рассказали местные журналисты с телеканала Al-Mayadeen. Известно, что трагедия произошла в районе Тайуни, расположенном в столице Ливана. Пострадавшими на данный момент считаются около 60 человек.

Напомним, что огонь велся по демонстрантам. Митингующие шли в сторону Дворца Правосудия. Национальная армия заявила, что разыскивает тех, кто начал стрельбу. Военные готовы оказать сопротивление любому вооруженному лицу в Бейруте. Стрелки напали на сторонников шиитских партий. Активисты вышли утром 14 октября на улицы города для того, чтобы заставить правительство отстранить от рабочего места главного судью по делу о взрыве в порту Бейрута в 2020 году Тарека Битара.

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Фото и видео: Telegram / Военный Осведомитель