СМИ: в железнодорожной аварии пострадало минимум 30 человек.

Число погибших при сходе с рельсов пассажирского поезда в Иране достигло 17 человек. Об этом рассказали местные журналисты из издания Tasnim. Известно, что трагедия зафиксирована в восточной части страны с железнодорожным пассажирским составом, который следовал из Машхада в Йезд. Поезд сошел с рельсов в городе Тебес на территории провинции Южный Хорасан. Пострадавшими считаются еще около 50 человек. Медицинские службы оценивают состояние 15 пациентов как критическое.

По информации от местных властей, пассажирский состав столкнулся на рельсах с экскаватором. После удара с путей сошли четыре вагона. Авторы из издания Iran International News заявили о 17 погибших и около 30 пострадавших. Они заметили, что в тяжелом состоянии находятся только пятеро пациентов.

Полицейские организуют дорожное движение в Ленобласти в связи со сходом с рельс грузового вагона.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

