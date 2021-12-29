Полицейские организуют дорожное движение в Ленобласти в связи со сходом с рельс грузового вагона

UPD: По данным на 12:35, движение транспорта восстановлено и осуществляется в штатном режиме по одной полосе в каждом направлении.

Сотрудники дорожной полиции организуют дорожное движение в Бокситогорском районе Ленобласти в связи со сходом с рельс грузового вагона. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Около 10:30 18 февраля неподалеку от населенного пункта Батьково сошел с рельс вагон грузового поезда. Пострадавших в результате инцидента нет.

Сотрудниками ДПС ГИБДД временно перекрыто движение по федеральной автодороге А-114, организован объезд транспорта через деревню Большой Двор.

UPD: По данным на 12:35, движение транспорта восстановлено и осуществляется в штатном режиме по одной полосе в каждом направлении

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"