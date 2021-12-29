На трассе А-114 в Ленобласти перекрыто движение

На пересечении автодороги и железнодорожных путей произошла аварийная остановка поезда.

На федеральной дороге А-114 в Ленобласти перекрыто движение. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

На км 410 федеральной дороги А-114 в Бокситогорском районе полностью перекрыто движение транспорта. По предварительной информации, на пересечении автодороги и железнодорожных путей произошла аварийная остановка поезда.

Объезд перекрытого участка возможен по региональной дороге 41К-036 Галично – Харчевни.

Также петербуржцев предупредили о большой задержке электричек из-за массового сбоя.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"