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На трассе А-114 в Ленобласти перекрыто движение
Сегодня, 11:04
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На трассе А-114 в Ленобласти перекрыто движение

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На пересечении автодороги и железнодорожных путей произошла аварийная остановка поезда.

На федеральной дороге А-114 в Ленобласти перекрыто движение. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

На км 410 федеральной дороги А-114 в Бокситогорском районе полностью перекрыто движение транспорта. По предварительной информации, на пересечении автодороги и железнодорожных путей произошла аварийная остановка поезда.

Объезд перекрытого участка возможен по региональной дороге 41К-036 Галично – Харчевни.

Также петербуржцев предупредили о большой задержке электричек из-за массового сбоя.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Теги: поезд, трасса а-114
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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