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Петербуржцев предупредили о большой задержке электричек из-за массового сбоя
Сегодня, 10:23
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржцев предупредили о большой задержке электричек из-за массового сбоя

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Время задержки в движении пригородных поездов составляет от 20 до 50 минут.

В пятницу, 18 февраля, пригородные поезда в Петербурге следуют с большой задержкой. Об этом сообщила пресс-служба ОЖД.

По техническим причинам задерживаются электрички из Петербурга в Будогощь и Мгу, а также из Волховстроя в Петербург и из Мги в Обухово. Время задержки в движении пригородных поездов составляет от 20 до 50 минут.

В настоящее время специалисты делают все возможное, чтобы нормализовать график.

Ранее мы писали, что с 10 февраля в Выборге начнет курсировать туристический автобус до Монрепо.

Фото: pixabay.com

Теги: транспорт, электрички
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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