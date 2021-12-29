Петербуржцев предупредили о большой задержке электричек из-за массового сбоя

В пятницу, 18 февраля, пригородные поезда в Петербурге следуют с большой задержкой. Об этом сообщила пресс-служба ОЖД.
По техническим причинам задерживаются электрички из Петербурга в Будогощь и Мгу, а также из Волховстроя в Петербург и из Мги в Обухово. Время задержки в движении пригородных поездов составляет от 20 до 50 минут.
В настоящее время специалисты делают все возможное, чтобы нормализовать график.
Ранее мы писали, что с 10 февраля в Выборге начнет курсировать туристический автобус до Монрепо.
Фото: pixabay.com
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