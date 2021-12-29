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С 10 февраля в Выборге начнет курсировать туристический автобус до Монрепо
Сегодня, 10:18
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

С 10 февраля в Выборге начнет курсировать туристический автобус до Монрепо

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А уже с марта пассажиры "Ласточки" смогут приобрести единый билет – на поезд и автобусный тур – в кассах Финляндского вокзала.

В Ленобласти запустят единый билет на тур из Петербурга до Выборга. До Выборга можно будет доехать на "Ласточке", а от вокзала на автобусе прямо до парка Монрепо. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Первый автобус до Монрепо от ж/д вокзала Выборга отправится уже 10 февраля. Автобус будет брендирован главными достопримечательностями Выборга, поэтому узнать его будет нетрудно. Во время поездки до парка аудиогид расскажет о главных объектах средневекового города. А уже с марта пассажиры "Ласточки" смогут приобрести единый билет – на поезд и автобусный тур – в кассах Финляндского вокзала.

Автобусы между парком и вокзалом будут ходить ежедневно. Расписание будет публиковаться в группе парка Монрепо в социальной сети "ВКонтакте".

Фото: ВКонтакте / Музей-заповедник "ПАРК МОНРЕПО"

Теги: автобус, монрепо
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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