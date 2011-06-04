Грузовой поезд едва не снёс автобус с пассажирами на переезде в Иркутской области

В Соцсетях появились кадры инцидента, который мог закончиться трагедией.

Грузовой поезд едва не снёс общественный транспорт на переезде Янталь в Иркутской области. Железнодорожный состав прошёл в нескольких сантиметрах от пассажирского автобуса. Соответствующей информацией поделились журналисты Telegram-канала BAZA. Они пояснили, что в ночь на 28 февраля междугородний рейсовый автобус, который следовал в Усть-Кут. По социальным сеьям распространилась запись, сделанная с уличной камеры видеонаблюдения. В кадре показано, что переезд был закрыт, а автобус ожидал разрешения проезда в безопасном месте. Однако затем для транспорта загорелся разрешающий сигнал светофора, часть машин проехала, но автобус все еще продолжал стоять. Когда по громкоговорителю сообщили о том что переезд закрыт, из-за того, что к нему приближается состав, водитель автобуса решил начать движение.

В тот момент, когда автобус уже был на переезде, то шлагбаум вдруг опустился. Из-за препятствия шофер не смог дальше проехать. В результате автобус максимально приблизился к закрытому шлагбауму, но большинство людей из него выбежали на улицу. Грузовой состав проехал в нескольких сантиметрах от задней части автобуса.

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Фото и видео: Telegram / BAZA