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За 9 лет "Ласточкой" до Луги воспользовались 12 миллионов пассажиров
Сегодня, 16:23
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

За 9 лет "Ласточкой" до Луги воспользовались 12 миллионов пассажиров

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Сегодня по маршруту ежедневно курсируют 3 пары поездов.

За 9 лет от Балтийского вокзала до Луги "Ласточка" перевезла 12 миллионов пассажиров. Об этом рассказала пресс-служба СЗППК.

Первый пригородный поезд "Ласточка" отправился от Балтийского вокзала до станции Луга 15 января 2016 года. С момента запуска данным маршрутом уже воспользовались 12 млн пассажиров.

Сегодня по маршруту ежедневно курсируют 3 пары поездов: 

– от Балтийского вокзала в Лугу:

• №7451 – 08:37 → 10:14 

• №7453 – 15:00 → 16:39 

• №7455 – 19:20 → 20:58 

– от Луги до Балтийского вокзала:

• №7452 – 06:14 → 07:45 

• №7454 – 13:00 → 14:47 

• №7456 – 16:56 → 18:43 

Фото: СЗППК

Теги: ласточка, сзппк
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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