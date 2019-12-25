За 9 лет "Ласточкой" до Луги воспользовались 12 миллионов пассажиров

Сегодня по маршруту ежедневно курсируют 3 пары поездов.

За 9 лет от Балтийского вокзала до Луги "Ласточка" перевезла 12 миллионов пассажиров. Об этом рассказала пресс-служба СЗППК.

Первый пригородный поезд "Ласточка" отправился от Балтийского вокзала до станции Луга 15 января 2016 года. С момента запуска данным маршрутом уже воспользовались 12 млн пассажиров.

Сегодня по маршруту ежедневно курсируют 3 пары поездов:

– от Балтийского вокзала в Лугу:

• №7451 – 08:37 → 10:14

• №7453 – 15:00 → 16:39

• №7455 – 19:20 → 20:58

– от Луги до Балтийского вокзала:

• №7452 – 06:14 → 07:45

• №7454 – 13:00 → 14:47

• №7456 – 16:56 → 18:43

Фото: СЗППК