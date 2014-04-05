Поисковая операция продолжается.

Число погибших при обрушении дома в Батуми возросло до четырех человек. Об этом сообщили правоохранительные органы Грузии. Ранее стало известно о том, что экстренные ведомства достали из-под завалов двух несовершеннолетних пострадавших, а также одного мужчину.Они госпитализированы. В МВД не исключают того, что под обрушившейся конструкцией могли остаться еще трое детей.

Поисково-спасательные работы сотрудников МВД на месте обрушения жилого дома в Батуми продолжаются. Поздно ночью спасатели извлекли из-под завалов тела четырех человек. пресс-служба МВД Грузии

После двух часов поисков спасатели смогли освободить из-под завалов еще двоих раненых. Пациенты также были доставлены в больницу.

В мечети на севере Афганистана произошел взрыв.

Фото и видео: Telegram / Sputnik Грузия