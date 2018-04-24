Число погибших при наезде грузовика в Торонто возросло до 10

В сети опубликовано видео задержания 25-летнего мужчины, который въехал в толпу людей в Торонто.

В понедельник, 23 апреля, грузовик въехал в толпу людей на одной из улиц Торонто. После чего водитель попытался скрыться, но вскоре его нашли и задержали.

В результате наезда микрофургона на пешеходов погибло 10 человек. Сначала сообщали о 9 погибших и 16 пострадавших. Позднее в больнице, несмотря на все усилия медиков, скончался еще один пострадавший. Личность водителя установлена, это 25-летний Алек Минассян. Ранее на учете в полиции он не состоял. Связей с террористическими организациями на данный момент не выявлено. Мужчина во время задержания направлял пистолет в полицеских, но потом решил сдаться.

Мотивы чудовищного преступления на данный момент неизвестны.

Видео: YouTube