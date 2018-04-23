Видео: в Канаде в результате наезда микроавтобуса на пешеходов, пострадало 10 человек: водитель задержан

Микроавтобус сбил 10 человек в Торонто.

Сегодня, 23 апреля на пересечении улицы Йонга и Финч Авеню в городе Торонто (Канада) микроавтобус сбил 10 человек. Об этом сообщает CTV News.

По предварительной информации, пострадали от 8 до 10 человек. На данный момент неизвестно какой степени тяжести травмы получили пострадавшие. На месте работают машины скорой помощи. Рядом с местом инцидента оставновлена работа общественного транспорта, в том числе – метро. Власти рекомендуют жителям избегать этого района города.

На видео можно заметить, что пострадавшим при наезде помогают обычные прохожие - проводят искусственное дыхание.

По данным CBC, водитель микроавтобуса задержан. Сотрудники полиции выясняют все подробности происшествия.

По последним данным Reuters со ссылкой на очевидца известно о двух погибших в результате наезда.

Видео и фото: CBC