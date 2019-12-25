Пострадавшими считаются четверо жителей Подмосковья.

Число погибших из-за взрыва в доме в Химках выросло до трех. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе подмосковного правительства. На данный момент пострадавшими считаются еще четверо жильцов. На месте инцидента продолжают работать представители центра медицины катастроф (восемь бригад), а также 13 бригад скорой помощи. В мероприятиях задействована санитарная авиация.

Пострадавшие госпитализируются в медицинские организации Московской области для оказания необходимой медпомощи. пресс-служба администрации региона

Напомним, что хлопок газа в многоэтажном жилом здании зафиксирован утром 19 марта. Предположительно, хлопок произошел на восьмом этаже здания. Частично обрушился фасад и балконы на нескольких уровнях. Сначала в ГУ МЧС заявили, что трагедия унесла жизнь одного человека. Позже из-под завалов спасатели смогли вытащить 12-летнего подростка, а следом за ним - трехлетнего малыша. Он погиб.

Фото: Telegram/Life Shot



