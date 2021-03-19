Погибшим на данный момент читается один человек.

В Химках произошел взрыв в квартире жилого дома. Об этом журналистам рассказали представитель регионального ГУ МЧС. По сведениям от экстренного ведомства, пострадавшее здание располагается по адресу Зеленая улица, 16. Взрыв зафиксирован на уровне восьмого этажа. Обрушилась часть фасада здания, частично повреждены балконы на шестом, седьмом и девятом этажах. После этого в доме начался пожар, который распространился на пять квартир.

По информации от "Интерфакса" в результате инцидента погиб один человек. Спасатели уточнили, что под завалами могут находиться еще два пострадавших.

По предварительным данным, в квартире могли находиться дети. Эта информация проверяется. сообщение ГУ МЧС по региону

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Фото: Вконтакте/Подсмотрено в Москве | Московские новости

Видео: TG / Life Shot, Baza

