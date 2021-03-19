Из-под завалов на месте взрыва в Химках извлекли второго ребенка

Ранее спасатели вытащили из-под завалов еще одного ребенка.

Из-под завалов жилого дома на месте взрыва в подмосковных Химках извлекли второго ребенка. Об этом журналистам "РИА Новостей" сообщил собственный источник в экстренных службах.

Достали второго ребенка – без сознания. очевидец событий

Напомним, что по предварительной версии в здании произошел хлопок бытового газа. Инцидент зафиксирован на восьмом этаже здания. После хлопка частично обрушились конструкции. Повреждены балконы на нескольких этажах и фасад. В настоящее время известно об одном погибшем. Спасатели смогли извлечь из-под обломков живого ребенка.

К 11:30 утра по московскому времени представители ГУ МЧС ликвидировали открытое горение в двух квартирах.

В Химках произошел взрыв в квартире жилого дома.

Фото: Вконтакте/Подсмотрено в Москве | Московские новости

Видео: TG / Baza, Life Shot