Из-под завалов на месте взрыва в Химках извлекли второго ребенка

Из-под завалов жилого дома на месте взрыва в подмосковных Химках извлекли второго ребенка. Об этом журналистам "РИА Новостей" сообщил собственный источник в экстренных службах.
Достали второго ребенка – без сознания.
очевидец событий
Напомним, что по предварительной версии в здании произошел хлопок бытового газа. Инцидент зафиксирован на восьмом этаже здания. После хлопка частично обрушились конструкции. Повреждены балконы на нескольких этажах и фасад. В настоящее время известно об одном погибшем. Спасатели смогли извлечь из-под обломков живого ребенка.
К 11:30 утра по московскому времени представители ГУ МЧС ликвидировали открытое горение в двух квартирах.
В Химках произошел взрыв в квартире жилого дома.
Фото: Вконтакте/Подсмотрено в Москве | Московские новости
Видео: TG / Baza, Life Shot
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