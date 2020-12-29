Около сотни человек нуждалась в госпитализации.

Число обратившихся к врачам с отравлением в Буйнакске возросло до 196. Об этом журналистам ТАСС сообщил представитель городской мэрии. По данным чиновника, только 96 пострадавших нуждались в госпитализации.

Всего с самого начала инцидента за помощью обратились 196 человек, из них 165 детей. Выписались 68 человек, все дети. На данный момент лежат в больницах Буйнакска 96 человек, из них 73 ребенка источник агентства

Напомним, что первые пострадавшие от отравления стали обращаться за медицинской помощью в Дагестане с 12 января. Более сотни человек находятся в состоянии легкой и средней тяжести. Изначально было известно об отравлении только детей, но с 14 числа появились данные и о пострадавших взрослых. Глава города предположил, что причиной произошедшего могли стать новогодние наборы, в которых находились просроченные продукты. В Роспотребнадзоре заявили, что инцидент произошел из-за грязной питьевой воды.

СК возбудил дело из-за массового отравления детей в Буйнакске.

Фото: Piter.tv