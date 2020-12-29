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СК возбудил дело из-за массового отравления детей в Буйнакске
Сегодня, 10:18
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lesjasap

СК возбудил дело из-за массового отравления детей в Буйнакске

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В больницу города госпитализирован 71 человек с отравлением.

Следственный комитет России возбудил дело из-за массового отравления детей в Буйнакске. Об этом рассказали представители пресс-службы регионального управления по Дагестану. Чиновники рассказали, что на данный момент известно о 71 пострадавшем, из которых 61 - несовершеннолетние. Все они госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)

сообщение СК РФ по региону

Сейчас следователи проводят оперативные мероприятия. Решается вопрос с должностными лицами, которые отвечают за функционирование местных водопроводных сетей, а также, которые должны контролировать качество подаваемой питьевой воды и состояние гидротехнических сооружений.

ФСБ предотвратила теракт в Дагестане.

Фото: Следственный комитет

Теги: буйнакск, дагестан, отравление, следственный комитет
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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