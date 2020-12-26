ФСБ предотвратила теракт в Дагестане

Подозреваемые хотели устроить теракт в Махачкале.

ФСБ России предотвратила теракт в Дагестане. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на представителей силового ведомства. По данным экспертов, операция проводилась при участии МВД в Махачкале. Сотрудники правоохранительных органов задержали четырех подозреваемых.

Участниками группы планировалось осуществить подрыв взрывного устройства у одного из административных зданий правоохранительных органов с последующим вооруженным нападением на сотрудников МВД по Республике Дагестан заявление ФСБ РФ

Оперативники добавили, что все фигуранты расследования являются членами запрещенного на территории России террористического сообщества "Исламское государство".

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