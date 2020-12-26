  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:40
182
lesjasap
Код вставки плеера

ФСБ предотвратила теракт в Дагестане

0 0

Подозреваемые хотели устроить теракт в Махачкале.

ФСБ России предотвратила теракт в Дагестане. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на представителей силового ведомства. По данным экспертов, операция проводилась при участии МВД в Махачкале. Сотрудники правоохранительных органов задержали четырех подозреваемых. 

Участниками группы планировалось осуществить подрыв взрывного устройства у одного из административных зданий правоохранительных органов с последующим вооруженным нападением на сотрудников МВД по Республике Дагестан

заявление ФСБ РФ

Оперативники добавили, что все фигуранты расследования являются членами запрещенного на территории России террористического сообщества "Исламское государство".

СМИ: США считают, что ФСБ применила "Новичка" против Навального.

Видео: Telegram/Раньше всех. Ну почти

 
Теги: дагестан, махачкала, фсб
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Терроризм, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии