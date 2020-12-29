Большая часть из пострадавших - дети.

Число отравившихся в Буйнакске выросло до 71. Об этом рассказали в пресс-служба администрации города, расположенного в Дагестане. Чиновники уточнили, что в списке пострадавших значится 61 ребенок. Ранее было известно только о 50 отравившихся.

За ночь обратился еще 21 человек. В настоящее время число отравившихся детей в Буйнакске возросло до 71 человек, 61 среди них дети источник ТАСС

В настоящее время эксперты полагают, что причиной массового отравления детей могли стать просроченные продукты, которые они получили в подарочных новогодних наборах. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на городского главу Исламудина Нургудаева. Он уточнил, что изначально матери предположили, что плохое самочувствие могли вызвать мандарины или соки. Все пострадавшие проживают в различных районах и поселках. Чиновник исключил ранее выдвинутую версию отравления загрязненной питьевой водой. Экспертиза еще не завершена.

Напомним, что госпитализировать отравившихся детей медики стали с вечера 12 января. У пострадавших фиксируется рвота, тошнота, расстройство кишечника, повышенная температура тела. В Буйнакск направлена бригада специалистов Минздрава региона, а также эпидемиологи и инфекционисты. По факту массового отравления Прокуратура и СК РФ ведут проверку.

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Фото: Piter.tv