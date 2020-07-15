Новые пациенты выявлены на базе Кэмп-Хансэн.

Число инфицированных военных США на юге Японии достигло 136 человек. Об этом сообщило местное информационное агентство Kyodo. Журналисты рассказали, что в префектуре Окинава выявлено по меньшей мере 36 новых случаев заражения коронавирусом среди американских военнослужащих. Эти случаи зафиксированы на базе Кэмп-Хансэн.

Напомним, что 14 июля министр обороны Японии Таро Коно заявил, что военные приняли меры против распространения COVID-19. Однако эти ограничения имели изъяны. По сложившейся ситуации власти Японии и США держат тесный контакт.

Следует отметить, что с 7 по 11 июля на территории авиабазы Футэмма и базы Кэмп-Хансэн медики зарегистрировали 61 нового пациента с инфекцией. На данный объектах объявлен карантин.

На Окинаве на базе войск США произошел пожар.

Видео: Youtube/ ABC News