Число госпитализированных с коронавирусом в Москве не увеличивается

Об этом рассказали в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

В столице прояснили информацию о числе госпитализированных от коронавируса. Как сообщили 19 апреля в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, несмотря на рост числа подтвержденных случаев заражения COVID-19, число госпитализированных в Москве остается стабильным. В настоящее время остается резерв мощностей для лечения больных вирусом.

Среднее число госпитализированных остается на уровне 1,3 тысяч человек.

Ранее мы сообщали о том, что к вечеру субботы, 18 апреля, стало известно о смерти еще 28 пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирус" в Москве. Как сообщили в оперштабе по противодействию инфекции, погибшим было от 30 до 93 лет. На следующий день стало известно о 84 новых пациентах, которых выписали из больниц Москвы после лечения от коронавирусной инфекции COVID-19 за последние сутки.

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