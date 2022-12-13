Чичерина исполнила новую версию "Прощания славянки"

В клип вошли кадры, сделанные военными корреспондентами на СВО.

Российская артистка Юлия Чичерина презентовала свою новую версию легендарной композиции "Прощание славянки", продюсером которой выступил генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. В основе клипа для композиции стали кадры, сделанные военными корреспондентами "РИА Новостей". Мелодия была написана трубачом кавалерийского полка Василием Агапкином в начале XX века. Эта музыка звучала в тот момент, когда добровольцы уходили на Балканскую войну 1912 года. Обновленную версию артистка исполнила под стихотворную форму обозревателя Тимофея Сергейцева. Свое произведение автор посвятил подвигу бойцов, находящихся на специальной военной операции. Слова были написаны 9 мая 2020 года в украинской столице - Киеве. В СМИ подчеркнули, что тогда многие были недовольны этим произведением, так как "напряжение неизбежного конфликта витало в воздухе".

Это старинный марш, узнаваемый во всём мире, под него в 1941 году с Красной площади русские уходили защищать Родину. Теперь, когда Россия пошла в поход освобождать от фашизма свои исконные земли, снова пришло время ему звучать. Юлия Чичерина, певица

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости