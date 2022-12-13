Российская певица Юта выпустила записанный с военным ансамблем клип о спецоперации

Артистка представила в ТГ-канале обновленную версию песни о СВО.

Российска исполнительница Юта (Анна Осипова) опубликовала в собственном Теlegram-канале новую версию клипа на песню "За жизнь!". Теперь в данной композиции вступает хор и оркестр. Артистка выразила признательность тем военным, которые отправляют ей письма с зоны боевых действий. Девушка пояснила, что многие бойцы признаются в том, что ее творчество вдохновляет их идти вперед на поле боя. Певица также поблагодарила своих музыкантов за работу.

"За жизнь!" — теперь с мощью хора и оркестра. Мы записали композицию вместе с Ансамблем песни и пляски Западного военного округа, и она зазвучала по-новому". Юта, певица

Напомним, что песня "За жизнь!" была посвящена проведению специальной военной операции на Украине. Композицию Юта выпустила в ноябре 2022 года. В клипе представлены видеоряд СВО, а также архивная съемка времен Великой Отечественной войны.

Певица Юта представила композицию "Za жизнь", посвящённую СВО.

Фото и видео: Telegram / Минобороны России