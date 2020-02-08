Четвертый сезон "Очень странных дел" станет последним

Своими предположениями поделился инсайдер портала Wegotthiscovered.

В сети появилась информация о том, что предстоящий четвертый сезон сериала "Очень странные дела" станет последним, но он будет разделен на две части. Источники сайта Wegotthiscovered предполагают, что это решение могло быть принято либо потому, что сценаристам требуется больше времени на подготовку истории, либо сервис Netflix планирует заработать на завершении популярного проекта. Первые серии "Очень странных дел" вышли в 2016 году.

Ранее мы сообщали о том, что в Netflix назвали запрещенные к показу фильмы и сериалы. Обратились к создателям сервиса власти Вьетнама, Сингапура и других стран.

Видео: YouTube / Netflix UK & Ireland