В Netflix назвали запрещенные к показу фильмы и сериалы

Власти некоторых стран не раз обращались к создателям сервиса.

Стриминговый сервис Netflix представил фильмы, которые были запрещены в ряде стран. Как сообщил портал Variety, власти Сингапура потребовали убрать с платформы картину Мартина Скорсезе "Последнее искушение Христа", а для жителей Вьетнама с недавнего времени недоступен фильм Стэнли Кубрика "Цельнометаллическая оболочка".

Также документальную ленту "Мост" не могут увидеть жители Новой Зеландии. В фильме повествуется о попытках самоубийств на мосту "Золотые Ворота" в Сан-Франциско.

Ранее мы сообщили о том, что во втором сезоне "Ведьмака" от Netflix появится леший из игры. Известно, что монстру посветят один из эпизодов сериала. По словам авторов, его столкновение "будет иметь серьёзные последствия".