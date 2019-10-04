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На Балтийском ССЗ заложили четвертый серийный атомный ледокол "Чукотка"
Сегодня, 20:31
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smirenny

На Балтийском ССЗ заложили четвертый серийный атомный ледокол "Чукотка"

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Название ледокола выбрали из географических наименований объектов Северного морского пути.

В среду, 16 декабря, на "Балтийском заводе" заложили четвертый серийный российский атомный ледокол "Чукотка", сообщил телеканал 78. 

Название было выбрано из  географических наименований объектов Северного морского пути. Ледокол строят для государственной корпорации "Росатом". Сейчас на заводе идет строительство еще трех серийных атомохода проекта 22220: "Сибирь", "Урал" и "Якутия". В октябре специалисты сдали мощнейший в мире  головной универсальный атомоход "Арктика".

Ранее мы писали, что Россия в 2027-2032 годах построит три ледокола проекта "Лидер". Заместитель главы Министерства промышленности и торговли Алексей Беспрозванных добавил, что эти ледоколы станут самыми мощными в мире.

Фото: Балтийский завод

Теги: атомный ледокол, балтийский завод - судостроение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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кириллова римма
Сегодня 21:37

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