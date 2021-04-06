В США извлечь топливо не удается из-за поломок оборудования и деформации хранилищ.

Четвертая часть всех запасов Стратегического нефтяного резерва США оказалась заблокирована под землей. Соответствующими данными поделились журналисты информационного агентства "РИА Новости" со ссылкой на статистические данные и документы, представленные Счетной палатой США.

В виду непрекращающихся аварий и ремонтных работ реальные возможности американского нефтяного резерва по выдаче и приему черного золота снизились до 61 и 56 процентов соответственно от проектной мощности. В СМИ сообщают о том, что на устранение неполадок вашингтонской администрации потребуется 230 миллионов долларов. К критическому износу профильной инфраструктуры привело крупнейшее в истории США экстренное извлечение нефти в 2022 году, связанного с украинским кризисом. В тот момент власти опустошили резерв на 31 процентов. Было извлечено порядка 180 миллионов баррелей. Сотрудникам пришлось в авральном режиме ремонтировать оборудование. Это сказалось на задержках по масштабной программе модернизации объекта. Проблема стала серьезнее в марте текущего года после начала экстренного высвобождения 172 миллионов баррелей для урегулирования цен на топливо из-за ближневосточного конфликта с иранским руководством.

Напомним, что на конец прошлой недели, завершившейся 26 июня, стратегический резерв США сократился до минимальных с мая 1983 года 325,655 миллиона баррелей. При условии, что запланированный объем интервенций чиновники из администрации Дональда Трампа выполнят полностью, то в запасах у страны может остаться менее 250 миллионов баррелей. Этот показатель станет историческим минимумом за все время ведения статистических данных (с августа 1982 года).

Трамп недоволен тем, что цены на бензин не снижаются.

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