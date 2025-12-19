Четыре очка Кучерова принесли "Тампе" победу над "Филадельфией"

Форвард был признан первой звездой матча.

"Тампа" разгромила "Филадельфию" со счетом 7:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Иксфинити Мобайл Арене" в Филадельфии.

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров был признан первой звездой матча. Россиянин оформил дубль в ворота хозяев. Он также помог дважды отличиться Гейджу Гонсалвесу. "Тампа" одержала девятую победу подряд в регулярке и идет на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции. На счету команды 57 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Никита Кучеров провел в составе "Тампы" 39 матчей, забросил 22 шайбы и отдал 43 голевые передачи. Форвард идет на четвертом месте в гонке бомбардиров чемпионата.

Видео: YouTube / SPORTSNET