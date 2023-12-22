Четыре очка Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Вегас"

Форварда признали второй звездой матча.

"Тампа" обыграла "Вегас" со счетом 5:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Ти-Мобайл Арене" в Парадайсе.

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров был признан второй звездой матча. Россиянин забросил пятую шайбу в ворота хозяев. Он также отдал три ассиста.

В нынешнем сезоне НХЛ Никита Кучеров провел 67 матчей и набрал 118 (41+77) очков.

Ранее мы сообщали, что две передачи Ничушкина принесли "Колорадо" победу над "Сент-Луисом".

Видео: YouTube / SPORTSNET