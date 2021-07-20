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Четыре очка Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Баффало"

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Россиянин стал третьей звездой матча.

"Тампа" обыграла "Баффало" со счетом 5:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Амали-арене" в Тампе.

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров был признан третьей звездой матча. Россиянин отдал три результативных передачи, а в конце третьего периода забросил пятую шайбу в ворота "Баффало".

В нынешнем сезоне НХЛ Никита Кучеров провел 12 матчей, забросил шесть шайб и отдал 14 голевых передач.

Ранее мы сообщали, что Овечкин побил рекорд Хоу по голам за один клуб в НХЛ.

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: национальная хоккейная лига, никита кучеров, хк баффало сейбрз, хк тампа бэй лайтнинг
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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