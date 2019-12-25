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Четыре человека погибли в результате взрыва на шахте в Казахстане
Сегодня, 9:24
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lesjasap

Четыре человека погибли в результате взрыва на шахте в Казахстане

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Еще один рабочий пострадал.

Четыре человека погибли в результате взрыва на шахте в Казахстане. Об этом рассказали представители администрации Актюбинской области. По данным чиновников, трагедия произошла на объекте "Весенняя Аралчинская". По предварительным сведениям, рабочие занимались проведением взрывных работ. Причина инцидента уточняется. Также известно, что кроме погибших есть один раненый.

Напомним, что шахта находится в 30 километрах от ближайшего поселка Коктау. Ей управляет ТОО "Актюбинская медная компания". На объекте добывают медные и медно-цинковые ресурсы.

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Фото: Pixabay.com

Теги: взрыв, казахстан, шахта
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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