Тлеуберди отметил, что знает историю своей родины.

МИД Казахстана прокомментировал заявление депутата Госдумы о постсоветских границах. С заявлением выступил глава ведомства Мухтар Тлеуберди.

Дипломат назвал бредом слова российского депутата Госдумы Евгения Федорова, который заявил, что Казахстан "арендовал у СССР территорию" и постсоветские границы являются временными.

Я как казах, гражданин Казахстана - это задевает меня. Мухтар Тлеуберди, глава МИДа Казахстана

Он отметил, что знает историю своей родины, поэтому считает слова российского парламентария "бредом сивой кобылы".

При этом Тлеуберди подчеркнул, что мнение одного депутата не имеет ничего общего с официальной позицией властей РФ.

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