Четыре человека погибли при взрыве в пригороде английского Бристоля

Еще один человек пострадал, однако полученные травмы не угрожают его жизни.

Четыре человека погибли в результате мощного взрыва в пригороде английского Бристоля. Об сообщается в заявлении на сайте полиции Эйвона и Сомерсета.

Инцидент произошел утром, 3 декабря, приблизительно в 11:00 по местному времени. На заводе компании Wessex Water в Эйвонмауте взорвался бак для химических реагентов. Еще один человек пострадал в результате взрыва, однако полученные травмы не угрожают его жизни.

В полиции заявили, что точная причина происшествия пока неизвестна, будет проведено расследование. Однако происшествие "не рассматривается как инцидент, связанный с терроризмом".

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Видео: YouTube / The Sun