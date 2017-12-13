Честное имя: в России будут бороться за кёрлингиста Крушельницкого

Федерация кёрлинга России будет бороться за возвращение честного имени Крушельницкого.

Федерация керлинга России сделала заявление, что будет добиваться возвращения честного имени Александру Крушельницкому, в пробах которого был обнаружен запрещённый препарат мельдоний. Об этом сообщает РБК.

Мы не остановим следствие и будем добиваться разбирательств, чтобы вернуть честное имя Саше. Медаль в таких условиях все равно бы забрали. Факт мельдония в пробе невозможно отрицать. Но мы будем вести серьезную кампанию по выявлению виновных. Сообщили в пресс-службе федерации

Сегодня, 21 февраля, Крушельницкий объявил, что отказался от слушаний в Спортивном арбитражном суде по своему делу. Спортсмен пояснил, что глупо отрицать наличие запрещенных веществ, которое подтвердили два допинг-теста.

Фото: Федерация кёрлинга России