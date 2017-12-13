За и против: Крушельницкий отказался от проведения слушаний в суде

Крушельницкий не видит смысла в слушаниях в суде.

Российский керлингист Александр Крушельницкий, в пробе которого обнаружили запрещенное вещество мельдоний, отказался от проведения слушаний в Спортивной арбитражном суде (CAS). Об этом сегодня, 21 февраля, сообщил ТАСС,

Взвесив все за и против, я решил отказаться от проведения слушаний в CAS по поводу моей ситуации. Считаю, что в рамках действующих правил это бесполезно и бессмысленно. Говорится в заявлении Крушельницкого

Я никогда не нарушал спортивных правил и не употреблял допинг, - говорится в заявлении спортсмена. - Мы пришли к бронзовой олимпийской медали через тяжелый труд и постоянные тренировки. Со своей стороны, я признаю факт формального нарушения действующих антидопинговых правил. Сказано в сообщении

Напомним, 18 февраля стало известно о том, что в пробе российского спортсмена был обнаружен запрещенный препарат. Антидопинговое подразделение арбитражного суда завело дело в отношении российского спортсмена. Слушание назначены на завтра, 22 февраля.

Фото: Федерация керлинга России; ВКонтакте / Олимпийские игры