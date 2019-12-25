В в ЦПКиО заметили уставшую чернозобую гагару

Птица занесена в Красную книгу страны. О её гнездовании вблизи Северной столицы не известно.

В выходные отдыхающие в ЦПКиО им. Кирова могли наблюдать, как по воде проплывает краснокнижная чернозобая гагара. Птица попала в объектив фотографа Антона Кубышкина, который выложил фото с ней в соцсетях.

О гнездовании птицы на территории Петербурга и Ленобласти ничего не известно, поэтому трудно сказать, как она оказалась так близко к городу. Прохожие покормили гагару замороженной треской, заметив ее уставший и вялый вид.

Попытка сфотографировать птицу на следующий день обернулась неудачей: вероятно, она уже отбыла исследовать другие края.

Ранее мы сообщили о том, что из коллектора в Красносельском районе спасены 3 птенца лысухи.

Фото: ВКонтакте / Птицы СПб и России (Антон Кубышкин)