Чернышенко заявил о росте доверия к российским ученым

Вице-премьер РФ прокомментировал интерес предпринимателей к развитию науки в стране.

Вклад частного бизнеса в научные разработки составляет около 200 миллиардов рублей ежегодно, а российские предприниматели начали доверять отечественной науке и прекратили делать ставку на иностранные технологии. Соответствующее заявление в интервью журналистам "РИА Новостей" на полях Петербургского международного экономического форума сделал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Чиновник пояснил, что речь идет примерно о 40 процентах от общего объема финансирования отрасли. Власти страны надеются на то, что пропорция будет увеличиваться и дальше за счет бизнес-вкладов.

Сейчас вклад корпоративного бизнеса в науку в пропорции от всего объёма средств, которые идут на научные разработки (свыше полутриллиона рублей) составляет около 200 с лишним миллиардов рублей в год. Дмитриц Чернышенко, вице-премьер РФ

По словам Дмитрия Чернышенко, сейчас по стране виден бум интереса к российской науке со стороны бизнеса.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости