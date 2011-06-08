Чернышенко рассказал, кем заменят бакалавров в новой системе образования

Вице-премьер РФ напомнил об изменениях для студентов.

Российских студентов, которые окончат высшее учебное заведение на территории страны в рамках обновленной системы высшего образования, будут называть специалистами, а не бакалаврами ии магистрами. Соответствующее заявление в интервью журналистам "РИА Новостей" на полях Петербургского международного экономического форума сделал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Чиновник объяснил, что контрольные цифры приема студентов по программам среднего профессионального и высшего образования, как и структура подготовки профессиональных кадров, властями будут синхронизированы с тем спросом, который сейчас фиксируется в регионах.

Они будут специалистами в различных областях. И самое важное, что эти специалисты будут ориентированы на те потребности, которые есть в нашей экономике. Дмитрий Чернышенко, вице-премьер РФ

Дмитрий Чернышенко напомнил СМИ, что все изменения в отечественной системе высшего образования будут комфортными и незаметными для учащихся. Он пояснил, что на их обучении это никак не отразится, а дипломы, которые выдавались государством в разное время, по-прежнему будут иметь одинаковую профессиональную ценность.

Чернышенко поздравил выпускников и учителей с окончанием учебного года.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости