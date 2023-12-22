Чернышенко поздравил выпускников и учителей с окончанием учебного года

Российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко поздравил выпускников школ и учителей с окончанием учебного года. Соответствующее видеопоздравление опубликовано в социальных сетях правительства страны. Чиновники напомнил о том, что детям еще предстоит сдать экзамены и выбрать свой дальнейший профессиональный путь.
И у вас действительно есть большой выбор. Наш президент определил одной из главных целей страны на ближайшие годы - достижение технологического лидерства. Так что вам на заметку: будут особо востребованы профессии, связанные с приоритетными для России направлениями.
Дмитрий Чернышенко, вице-премьер РФ
Российский чиновник пожелал выпускникам как можно скорее определиться с выбором будущей профессии и всегда ставить перед собой высокие цели. Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что преподаватели прикладывают все силы и опыт для того, чтобы передать учащимся знания, воспитать из них ответственных, порядочных, умных молодых людей, настоящих патриотов своего государства.
Чернышенко ждет роста турпотока по РФ на автомобилях и автобусах к 2030 году почти вдвое.
Фото и видео: Правительство России
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