Дмитрий Чернышенко заявил, что стоимость отдыха в России не повысилась. Об этом вице-премьер России заявил во время совещания с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Чиновник объяснил, что на курортах и в санаториях стоимость путевок держится на уровне цен 2018-2019 годов.
Уже почти месяц работают санатории, а с 1 июля туристический сезон уже будет в полном масштабе. Мы осуществляем также мониторинг цен на размещение
Дмитрий Чернышенко, вице-премьер России
Чиновник добавил, что многие владельцы гостиниц и отелей предлагают для путешественников скидки.
Чернышенко рассчитывает, что туристический сезон продлится до ноября.
Видео: government.ru
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