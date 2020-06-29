Цены на курортах держатся на уровне 2018-2019 годов.

Дмитрий Чернышенко заявил, что стоимость отдыха в России не повысилась. Об этом вице-премьер России заявил во время совещания с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Чиновник объяснил, что на курортах и в санаториях стоимость путевок держится на уровне цен 2018-2019 годов.

Уже почти месяц работают санатории, а с 1 июля туристический сезон уже будет в полном масштабе. Мы осуществляем также мониторинг цен на размещение Дмитрий Чернышенко, вице-премьер России

Чиновник добавил, что многие владельцы гостиниц и отелей предлагают для путешественников скидки.

Чернышенко рассчитывает, что туристический сезон продлится до ноября.

Видео: government.ru