Вице-премьер предупредил о сдвиге туристического сезона в РФ.

Дмитрий Чернышенко рассчитывает, что туристический сезон продлится до ноября. Об этом виде-премьер России рассказал во время совещания с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Чиновник напомнил, что в 2020 году сезон для путешественников начнется позже, но продлится до конца осени.

Этот год будет действительно уникальным в плане туризма. Многие вынуждены были отложить свои планы на отпуск, поэтому сезон пойдет со сдвижкой Дмитрий Чернышенко, вице-премьер РФ

Чиновник отметил, что за время туристического сезона отдохнуть успеют около 20-22 миллионов граждан РФ.

Эксперты назвали самые дешевые туры по России.

Видео: government.ru