Поездка на Байкал длиной в 10 дней обойдётся россиянам примерно в 45 тысяч рублей.

Межрегиональный туризм планируют открыть с 1 июля. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Его словам приводит "Интерфакс".

По его словам, за июнь регионы должны подготовить туристическую инфраструктуру "к аккуратному старту". Чернышенко отметил, что при таких условиях отрасль полноценно получится запустить 1 июля, а в 25 регионах уже возобновлена работа гостиниц.

Вице-премьер рассказал, что в России планируется открыть более десяти новых направлений внутреннего туризма. Он уверен, что это поможет удешевить туристические поездки внутри страны. Речь идёт о маршрутах в Калининградской области, Хакасии, Байкале и Горном Алтае. Например, поездка на Байкал длиной в 10 дней обойдётся россиянам примерно в 45 тысяч рублей.

Ранее Мишустин назвал туризм одной из самых пострадавших отраслей.

Видео: government.ru