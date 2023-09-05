Чернышенко: дискриминация российских спортсменов лишила мировые соревнования зрелищности

Вице-премьер РФ рассказал о деградации глобального спорта.

Дискриминация в отношении российских спортсменов лишила международные соревнования зрелищности. Такое мнение в рамках выступления на профильной сессии Современная Россия: устойчивость к вызовам времени" пятого Форума социальных инноваций регионов высказал российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Дискриминационная политика в отношении наших спортсменов не принесла желаемых результатов недружественным странам и международным спортивным организациям, а, напротив, лишила мировые соревнования зрелищности и объективности. Дмитрий Чернышенко, вице-премьер РФ

Напомним, что 28 марта исполнительный комитет Международного олимпийского комитета рекомендовал допускать россиян и белорусов к участию в турнирах в качестве нейтральных атлетов. Однако речь идет только о тех гражданах, которые публично не высказывались в поддержку специальной военной операции на Украине, а также никак не связаны с вооруженными силами или органами национальной безопасности.

В России более 9 млн молодых людей оформили Пушкинскую карту.

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