В России более 9 млн молодых людей оформили Пушкинскую карту

Дмитрий Чернышенко рассказал о господдержке культурной сферы страны.

Более девяти миллионов молодых граждан страны участвуют в культурной программе "Пушкинская карта". Такое мнение в рамках выступления на пленарном заседании пятого Форума социальных инноваций регионов высказал российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Отдельно хотел отметить внедрение Пушкинской карты по поручению президента, ее оформило уже более 9 млн молодых людей. И они воспользовались огромным количеством возможностей посетить музеи, выставки, концерты, что они бы не сделали, если бы не было этой Пушкинской карты. Дмитрий Чернышенко, вице-премьер РФ

Напомним, что министерство по культуре страны в июле 2023 года уведомило о том, что с момента запуска проекта, к государственной программе присоединились более 10,7 тысяч организаций. В перечень попали 3,9 тысяч кинотеатров и 1 тысяча музеев. Наиболее популярным направлением у молодежи стало кино. Статистика показывает, что свыше трети всех билетов приобретаются именно в кинотеатры. А 21% от общего количества - составляют спектакли и концерты, еще 16% - выставки, 2% - лектории и творческие встречи.

В 74 регионах России появился научный спецназ по инновациям в социальной сфере.

Фото и видео: Совет Федерации